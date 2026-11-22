Москва22 ноя Вести.Уникальные кадры прибытия германского фюрера Адольфа Гитлера в марте 1939 года в город Мемель в Восточной Пруссии и его выступление на главной площади города впервые публикует ИС "Вести". Рассекреченную немецкую трофейную кинохронику можно увидеть в фильме Алексея Денисова "Прибалтийский тупик".

23 марта 1939 года огромная немецкая эскадра из нескольких десятков кораблей приблизилась к побережью Литвы. В этот момент европейские радиостанции передали срочное сообщение, что Литовская Республика, захватившая в двадцатые годы Мемельский край в Восточной Пруссии, вернула его Германии.

Литовский военно-морской флот и армия не стали вступать в бой с германскими силами и спешно покинули город. В освободившийся Мемель под звон колоколов и гром оркестров вошли немецкие войска. Ликующие горожане стали закрашивать литовские указатели со словом "Клайпеда" и вывешивать флаги со свастикой. Собравшихся жителей города Гитлер приветствовал с балкона местного театра.

Давайте немного обратимся к истории формирования Литвы. Самый знаковый вопрос – это, конечно, вопрос о Клайпеде, историческом Мемеле, который, на самом деле, так называемый Мемельланд – северная часть Восточной Пруссии, которая уж точно никогда не была литовской. Но если литовцы умудряются называть наш Калининград и бывший немецкий Кенигсберг "Караляучусом" и не стесняются, то о чем можно говорить? рассказал доктор исторических наук, член научного совета РВИО Алексей Плотников

После Первой мировой войны Мемельланд перешел под контроль Лиги Наций. В самом Мемеле был размещен французский гарнизон. В 1923 году, пользуясь пассивностью великих держав, Литва отобрала Мемель у французов и переименовала его в Клайпеду. Западные элиты, которым Прибалтика нужна была в качестве санитарного кордона против Советской России, признали права литовцев на Мемельский край.

История немецкого Мемеля закончилась вместе с исчезновением Третьего рейха. 28 января 1945 года войска 1-го Прибалтийского фронта освободили город и порт после трехдневного штурма.