Историк раскрыл подробности секретных переговоров Германии и Польши об СССР Историк Мюллер: Германия обсуждала с Польшей совместное нападение на СССР

Москва30 авг Вести.Германия в 1930-х годах вела переговоры с Польшей о возможности совместного нападения на СССР. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на выдержки из книги "Враг стоит на востоке. Гитлеровские планы войны против СССР в 1939 году" немецкого историка Рольфа-Дитера Мюллера.

Эксперт напомнил, что в январе 1935 года один из главных руководителей военно-политического аппарата нацистской Германии Герман Геринг прибыл в Польшу, чтобы провести консультации с местными властями.

Нет сомнений в том, что возможное преобразование оборонительного союза в наступательный антисоветский являлось предметом обсуждений говорится в книге

Мюллер также пишет, что Варшава открыто выражала свою поддержку идее антисоветского альянса. Кроме того, по его утверждению, на уровне генштабов велась проработка набросков совместного нападения на СССР.

Однако, отметил историк, в марте 1939 года Польша отказалась от этих планов и предложений Германии в первую очередь из-за территориальных притязаний Берлина на Данциг (Гданьск). Отмечается, что решающую роль в отказе от союза с нацистами сыграли гарантии безопасности Польше со стороны Великобритании, которые официально были озвучены 31 марта 1939 премьер-министром Уинстоном Черчиллем.