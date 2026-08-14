Эксперт рассказала, почему не создали антигитлеровскую коалицию с СССР в 1939 г. Юрист Беше: идеология не дала создать антигитлеровскую коалицию с СССР в 1939 г.

Москва14 авг Вести.В 1939 году СССР, Великобритания и Франция вели переговоры о создании оборонной коалиции против нацистской Германии. При этом французская и британская стороны затягивали процесс с самого начала, так как "не хотели принимать и озвучивать решение". Такое мнение высказала ИС "Вести" доктор публичного права из Франции Карин Беше.

Британская и французская стороны использовали переговоры, чтобы "потянуть время", отметила она. Ситуация осложнилась после того, как СССР и нацистская Германия подписали Договор о ненападении, также известный как пакт Молотова-Риббентропа.

[Французы и англичане] спокойно, своим ходом, почти пешком, любуясь пейзажем, наконец-то доехали до Москвы. Очень не спешили, потому что они не могли согласиться на формирование коалиции с СССР против [Адольфа] Гитлера. Но сразу отказать они не смогли, мне кажется, что, как минимум, по двум причинам. Везде на Западе все орали против СССР из-за пакта между СССР и Германией. Но все молчат о том, что почти все европейские страны уже тогда заключили подобные соглашения с нацистской Германией. Второй аспект - идеологический. Западные страны были либеральными, а в СССР был коммунизм. Очень сложно было перешагнуть через эту линию, потому что либерализм и коммунизм распространяют разные мировоззрения, разные ценности, разные понимания человека считает Беше

Пакт Молотова-Риббентропа почти на два года отсрочил начало Великой Отечественной войны, дал СССР время на подготовку Красной Армии.