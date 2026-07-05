FT: Франция получила меньший заем ЕС на оборону из-за своих же критериев

FT: Франция недополучила заем ЕС на оборону из-за собственных требований FT: Франция получила меньший заем ЕС на оборону из-за своих же критериев

Москва5 июл Вести.Еврокомиссия одобрила Франции заем в размере €15,1 млрд в рамках программы Security Action for Europe (SAFE) вместо запрошенных €16,2 млрд. Причиной стали критерии отбора, на введении которых ранее настаивал сам Париж, пишет Financial Times.

По данным газеты, Франция добивалась, чтобы не менее 65% стоимости продукции формировалось в странах ЕС, а доля компонентов из третьих государств не превышала 35%.

В результате под эти ограничения попали и французские оборонные проекты с участием британских компаний. В частности, речь идет о совместном предприятии MBDA, выпускающем ракеты Storm Shadow/Scalp.

Как отмечает Financial Times, Великобритания не подписала с ЕС соглашение об участии в программе SAFE после того, как переговоры с Парижем завершились безрезультатно. В итоге проекты с британским участием не соответствовали установленным критериям и не получили доступ к льготному финансированию.