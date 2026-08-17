Москва17 авг Вести.Воспрепятствование Польшей СССР в оказании военной помощи Чехословакии в 1939 году можно назвать исторической глупостью, недальновидностью и проявлением русофобии. Об этом ИС "Вести" заявил доктор исторических наук, профессор МГЛУ Алексей Плотников.

20 сентября 1938 года руководство СССР положительно ответило на срочный запрос Чехословакии об оказании военной помощи на случай войны с Германией, даже если другие страны откажутся помогать. Однако у СССР не получилось это реализовать из-за позиции Польши.

Эксперт, комментируя эти события, отметил, что Варшава была настроена не допустить "выгоды" СССР. И именно такие настроения мешали принятию рациональных решений.

Несмотря на попытки нашего обращения к тем же англичанам и французам, Польша от них серьезно зависела. Сказали, что вразумите вы Варшаву. Ничего не подействовало. Они нас не пропустили, поэтому оказать военную помощь Чехословакии мы просто физически не смогли. Вот тоже пример исторической глупости, и исторической недальновидности, и исторической русофобии. По принципу "Лучше умру, но ничего не сделаю, чтобы этим проклятым москалям была какая-то выгода". Хотя, выгода какая от того, что мы идем освобождать другую страну и защищать ее? Таким образом, мы предвосхищаем 1 сентября 1939 года. Но для этого же нужно разум иметь сказал Плотников

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