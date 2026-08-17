Лондон и Париж затянули переговоры с Москвой по союзу против Гитлера в 1939 году

Эксперт рассказал об ошибке европейцев накануне Второй мировой войны Лондон и Париж затянули переговоры с Москвой по союзу против Гитлера в 1939 году

Москва17 авг Вести.Великобритания и Франция совершили ошибку, пытаясь затянуть московские (англо-франко-советские) переговоры о взаимопомощи в 1939 году, но ошиблись в своих расчетах и упустили возможность предотвратить начало Второй мировой войны. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат политических наук, ученый секретарь диссертационного совета Института Европы РАН Сергей Федоров.

Переговоры стали результатом длительных дипломатических контактов Лондона и Москвы после оккупации Чехословакии гитлеровской Германией. Цель их состояла в создании антигитлеровской коалиции, чтобы остановить экспансию Германии.

Судя по всему, у англичан есть такие предположения – [они] стремились дотянуть это до октября 1939 года, но в этом плане они ошиблись, видимо. То же самое у французов – генерал, который представлял французскую сторону, у него были большие полномочия. В то время как у представителя Великобритании непонятно какие были: то есть он приехал как то ли слушатель, то ли пассивный наблюдатель. Конечно, все это беспокоило нас (СССР - прим. ред.). Видимо, мы ставили более конкретные вопросы, которые уже касались не просто общих теоретических каких-то подходов, но конкретных действий в случае, значит, столкновения с Германией. Здесь, я думаю, наверное, очень трудно было найти общий язык или разработать какой-то общий план отметил Федоров

Эксперт добавил, что определенную роль в провале создания союза сыграли Польша и Румыния, входившие в число стран, которым договаривающиеся стороны должны были гарантировать в случае агрессии Германии. Польша наотрез отказывалась даже слышать о пропуске советских войск через свою территорию. Румыния же заняла выжидательную позицию.

По мнению эксперта, тогда Запад почувствовал "дело пахнет керосином", все идет к войне.

Ранее доктор публичного права из Франции Карин Беше рассказала, почему не создали антигитлеровскую коалицию с СССР в 1939 году.