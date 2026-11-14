Шевцов: в Прибалтике наблюдается деиндустриализация и упадок уровня жизни

В СБ РФ отметили, что в Прибалтике наблюдается полный упадок жизни Шевцов: в Прибалтике наблюдается деиндустриализация и упадок уровня жизни

Москва14 ноя Вести.В Прибалтике фиксируется полная деиндустриализация и падение уровня жизни. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Алексей Шевцов.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что во времена Советского Союза Прибалтика была "витриной СССР".

И что сейчас? Полная деградация, деиндустриализация и упадок уровня жизни сказал Шевцов

Ранее политолог Руслан Панкратов отметил, что государства Прибалтики столкнулись с самым резким скачком цен на электроэнергию в современной истории. По его словам, причиной стало решение властей разорвать связи с Москвой.

Он рассказал, что Эстония, Латвия и Литва с 2001 года синхронизировали свои энергосистемы с Россией и Белоруссией, но с 2025 года Прибалтика переключилась на систему Европейского союза.