Прибалтика пришла к антирекордным ценам на электричество Политолог Панкратов: Прибалтика установила антирекорд в ценах на электричество

Москва2 ноя Вести.Страны Прибалтики пережили самый резки скачок цен на электроэнергию в современной истории. Причиной стало решение властей разорвать связи с Россией, указал политолог Руслан Панкратов.

После разрыва энергетических связей с Россией страны Прибалтики пережили самое резкое удорожание энергии и коммунальных платежей за всю современную историю после обретения независимости. Это общебалтийский исторический антирекорд заявил Панкратов

Он добавил, что с 2001 года Эстония, Латвия и Литва синхронизировали свои энергосистемы с Россией и Белоруссией, что создавало для них комфортные условия по закупке электроэнергии. Однако с 2025 года Прибалтика переключилась на систему Евросоюза. Теперь страны закупают энергию на бирже и основными поставщиками выступают Польша, Швеция и Финляндия.

Ранее сообщалось, что коммунальные платежи в Прибалтике выросли настолько, что значительно увеличилось число жителей, которые не могут себе позволить оплатить все счета. Населению приходится изобретать различные способы экономии электроэнергии.