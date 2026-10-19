LRT: число литовцев, которые едут работать и жить за границу, выросло

Жители Литвы бегут из страны рекордными за шесть лет темпами LRT: число литовцев, которые едут работать и жить за границу, выросло

Москва19 окт Вести.Литва столкнулась с самым сильным за последние несколько лет оттоком населения за границу. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT.

По информации СМИ, ситуация в этом году хуже, чем в предыдущие шесть лет.

В этом году происходит перелом – становится больше литовцев, которые уезжают работать и жить за границу отмечается в сообщении

Чаще всего жители Литвы покидают страну из-за повышения стоимости жизни (растут цены, в том числе на жилье и продукты), а также из-за того, что не выдерживают конкуренции со стороны приезжих.

В публикации уточняется, что среди уезжающих из страны преобладают лица мужского пола. Большинство людей выбирают для переезда европейские страны, такие как Великобритания, Германия и Норвегия.

Ранее стало известно, что жителей литовского города Панемуне возмутила переброска военных на границу Литвы с Россией.