Москва19 октВести.Литва столкнулась с самым сильным за последние несколько лет оттоком населения за границу. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT.
По информации СМИ, ситуация в этом году хуже, чем в предыдущие шесть лет.
В этом году происходит перелом – становится больше литовцев, которые уезжают работать и жить за границуотмечается в сообщении
Чаще всего жители Литвы покидают страну из-за повышения стоимости жизни (растут цены, в том числе на жилье и продукты), а также из-за того, что не выдерживают конкуренции со стороны приезжих.
В публикации уточняется, что среди уезжающих из страны преобладают лица мужского пола. Большинство людей выбирают для переезда европейские страны, такие как Великобритания, Германия и Норвегия.
Ранее стало известно, что жителей литовского города Панемуне возмутила переброска военных на границу Литвы с Россией.