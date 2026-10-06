Шторм в Финляндии обрушил почти до нуля оптовые цены на электричество

Мощный шторм обрушил стоимость электроэнергии в Финляндии Шторм в Финляндии обрушил почти до нуля оптовые цены на электричество

Москва6 окт Вести.Мощный шторм в Финляндии привел к значительному снижению цен на электроэнергию, обрушив оптовую стоимость почти до нулевой отметки, сообщили СМИ, ссылаясь на последние данные энергетической биржи Nord Pool.

Согласно данным биржи, сильные ветры заставили ветрогенераторы работать на максимальной мощности, что мгновенно привело к перенасыщению рынка.

Производство "зеленой" энергии в Финляндии достигло рекордных показателей. В результате этого 6 октября тарифы упали до 82 евроцентов (почти 79 рублей) за МВт-ч, тогда как в сентябре за аналогичный объем цена составляла примерно 57 евро (5,47 тысячи рублей).

Избыток энергии ощутили и соседние государства Прибалтики, которые импортируют этот ресурс из Финляндии. Например, для потребителей в Эстонии среднесуточные оптовые цены опустились до 1,97 евро (почти 190 рублей).

Ранее в Германии были зафиксированы самые высокие цены на электроэнергию среди стран "Большой двадцатки" (G20).