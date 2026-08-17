Шквальный ветер оставил четыре тысячи домохозяйств без света в Чехии

Тысячи домохозяйств в Чехии остались без света из-за ветра Шквальный ветер оставил четыре тысячи домохозяйств без света в Чехии

Москва17 авг Вести.Шквальный ветер стал причиной отсутствия света у четырех тысяч домохозяйств в Пардубицком крае в восточной части Чехии, сообщило информационное агентство ČTK.

Накануне погода в Чехии резко изменилась, и вместо аномальной жары пришли дожди с грозами, сопровождаемые порывами шквального ветра. Температура воздуха стала ниже примерно на 10 градусов.

По данным метеорологов, на востоке Чехии скорость порывистого ветра достигнет 90 км/ч. За короткий промежуток времени может выпасть до 35 мм осадков.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов в интервью ИС "Вести" рассказал, что экстремальное потепление вод Тихого океана под названием Супер Эль-Ниньо повлечет за собой изменение погодных условий по всему миру и станет самым сильным за всю историю наблюдений.