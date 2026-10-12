Москва12 окт Вести."Рижский бальзам" был одним из символов советской Прибалтики и популярным сувениром у туристов, но крах производства начал происходить после распада СССР.

Об этом ИС "Вести" рассказал историк, кандидат педагогических наук Марат Сафаров.

Отмечается, что латвийская компания Amber Latvijas balzams, выпускающая легендарный "Рижский бальзам", готовится объявить о банкротстве. Долги предприятия достигли 28 миллионов евро, а среди причин финансовых проблем называют потерю российского рынка.

По словам Сафарова, "Рижский бальзам" в советское время считался одним из символов Прибалтики. Его привозили из Риги и Юрмалы, а самому напитку приписывали целебные свойства. Популярность бальзама была связана не только с его известностью, но и с особым образом Прибалтики, которая воспринималась как что-то европейское и почти заграничное.

Конечно, в этом проявлялось еще и особое отношение к советской Прибалтике наших соотечественников: почти заграница, что-то европейское, латинские вывески. Иногда, кстати, "Рижский бальзам" выпускался не только с кириллической надписью, но и с латинографической. Все это придавало ему какой-то определенный заграничный шарм. И, конечно же, он пользовался большой популярностью. Более того, когда пытались "Рижский бальзам" выпускать в других местах Советского Союза, в других краях, такой аналог его, ничего не удавалось, потому что здесь должно было быть сочетание, совпадение места производства и вот этого флера, связанного с Прибалтикой. В 1980-х годах еще это все пользовалось популярностью. Но, конечно, после развала СССР выяснилось, что большая часть продукции, которая производится на обретших независимость прибалтийских уже теперь государствах, не пользуется никаким успехом там, куда они так активно стремились в Европейском союзе отметил Сафаров

Как считает историк, для старшего поколения "Рижский бальзам" по-прежнему остается символом советской эпохи, а вместе с ним уходит и память о промышленности, созданной в республиках за годы советской власти.

Также сообщается, что 3 ноября 2026 года совет директоров запланировал собрание акционеров, на котором компания объявит о начале процедуры банкротства.