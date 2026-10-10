Производитель "Рижского бальзама" заявил о банкротстве Производитель "Рижского бальзама" объявил о банкротстве из-за долгов в €28 млн

Москва10 окт Вести.Производитель "Рижского бальзама", латвийская компания Amber Latvijas balzams объявила о начале процедуры банкротства. Об этом сообщили представители фирмы.

Финансовые трудности у предприятия возникли в начале этого года. Уточняется, что производителю так и не удалось договориться с кредиторами о реструктуризации задолженностей. Уход компании с российского рынка также повлиял на потерю части выручки.

5 октября Amber Latvijas balzams подала в суд заявление о прекращении процедуры правовой защиты.

Ранее сообщалось, что после 130 лет работы объявил о банкротстве старейший в Германии производитель автокомпонентов Prinz & Co. Причиной закрытия предприятия стал рост цен на энергоносители.