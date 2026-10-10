Москва10 октВести.Производитель "Рижского бальзама", латвийская компания Amber Latvijas balzams объявила о начале процедуры банкротства. Об этом сообщили представители фирмы.
Финансовые трудности у предприятия возникли в начале этого года. Уточняется, что производителю так и не удалось договориться с кредиторами о реструктуризации задолженностей. Уход компании с российского рынка также повлиял на потерю части выручки.
5 октября Amber Latvijas balzams подала в суд заявление о прекращении процедуры правовой защиты.
Ранее сообщалось, что после 130 лет работы объявил о банкротстве старейший в Германии производитель автокомпонентов Prinz & Co. Причиной закрытия предприятия стал рост цен на энергоносители.