В Латвии из-за санкций против РФ закроют предприятие Rebir Латвийский завод электроинструментов Rebir закроют из-за санкций против РФ

Москва14 сен Вести.В Латвии ликвидируют завод по производству электроинструментов Rebir в Резекне — поводом послужили антироссийские санкции. Информацию об этом передает агентство Sputnik Латвия.

Крупнейший акционер компании Николай Симорев рассказал, что владельцы предприятия пытались найти иные направления поставок, но добиться результата так и не удалось.

Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить пояснил Николай

Rebir просуществовал порядка 60 лет. Свою продукцию поставлял в основном в Россию и Белоруссию.

В материале агентства дополнительно отметили, что несмотря на отсутствие налоговых задолженностей и убытков, акционеры не увидели у компании перспектив для дальнейшего развития.

Ранее стало известно, что суммарное число санкций против российских физлиц, бизнеса, а также транспортной системы с 2014 года превысило 33 тысячи.