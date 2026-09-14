Захарова: кто выбрал "евроценности", тот стал обслугой Евросоюза

Захарова прокомментировала закрытие завода в Латвии из-за санкций Захарова: кто выбрал "евроценности", тот стал обслугой Евросоюза

Москва14 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ликвидацию завода Rebir в Латвии: кто выбрал "евроценности", тот стал обслугой Евросоюза.

Завод Rebir в Латвии, производящий электроинструменты, лишился главного рынка сбыта из-за санкций против РФ и Белоруссии, в связи с чем предприятие будет ликвидировано до конца года.

Все, кто выбрал "европейские ценности", стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, сельское хозяйство, образование и суверенитет сказала Захарова в комментарии РИА Новости

Rebir существовал на территории особой экономической зоны, трудности у компании начались еще несколько лет назад, однако санкционные ограничения в отношении основных рынков сбыта стали решающим ударом. По словам председателя наблюдательного совета при экономической зоне в Резекне Эрики Тейрумниеки, Rebir просуществовал столько, сколько смог, но эта ситуация поставила точку.

Предприятие работало без налоговых задолженностей, однако оборот падал год за годом, производство перенесли в Китай. В самом Резекне продолжали работу лишь небольшой склад и магазин, которые в скором времени будут закрыты.