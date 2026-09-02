Москва2 сенВести.Доля европейского рынка в несырьевом экспорте России снизилась с 27%, которые фиксировались до 2022 года, до 8%. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
До 2022 года доля европейского рынка в нашем экспорте составляла 44%. Если говорить про несырьевой энергетический экспорт, то 27% уходило на европейский рынок. Так получилось, что наши европейские бывшие партнеры решили отказаться от части российской продукции, и сегодня доля европейского рынка в объеме нашего несырьевого экспорта составляет всего 8%заявила она
Однако это сокращение не означает того, что данные объемы в части экспорта были потеряны.
Мы их стали переориентировать на другие рынки. И у нас, я считаю, фантастические результаты. Мы полностью восстановили с точки зрения объема наш экспорт, и он теперь присутствует в том числе на тех рынках, на которые раньше мы по каким-то причинам не обращали внимания. Где-то наша продукция увеличилась в объемах на традиционных рынках. Где-то мы увеличили внимание к освоению новых рынков, например, если говорить про наше ближайшее зарубежьесказала она