Москва2 сен Вести.Доля европейского рынка в несырьевом экспорте России снизилась с 27%, которые фиксировались до 2022 года, до 8%. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

До 2022 года доля европейского рынка в нашем экспорте составляла 44%. Если говорить про несырьевой энергетический экспорт, то 27% уходило на европейский рынок. Так получилось, что наши европейские бывшие партнеры решили отказаться от части российской продукции, и сегодня доля европейского рынка в объеме нашего несырьевого экспорта составляет всего 8% заявила она

Однако это сокращение не означает того, что данные объемы в части экспорта были потеряны.