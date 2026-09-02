Москва2 сенВести.Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл более 50 электронных супермаркетов российской продукции на 21 международной площадке, рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина в интервью ИС "Вести".
Несколько лет назад мы начинали с одного аккаунта на китайской электронной торговой площадке, который продвигал российскую продукцию. Сейчас мы открыли больше 50 так называемых электронных супермаркетов российской продукции на 21 международной электронной торговой площадке в девяти странах, включая Китайрассказала Никишина
Глава РЭЦ также заявила, что доля европейского рынка в несырьевом экспорте России снизилась с 27%, которые фиксировались до 2022 года, до 8%.