Bild: в Германии объявило о банкротстве литейное объединение Silbitz Group

Литейное объединение Silbitz Group обанкротилось в Германии после 130 лет работы Bild: в Германии объявило о банкротстве литейное объединение Silbitz Group

Москва21 ноя Вести.Литейное объединение Silbitz Group в Германии обанкротилось после 130 лет работы, сообщило издание Bild.

Компания назвала главной причиной банкротства резкий скачок цен на сырье и энергоресурсы.

Эксперт Томас Мулански заявил Bild, что на ситуацию также повлияло давление конкурентов за пределами Европы.

Компания Silbitz Group подала заявление о банкротстве с сохранением самостоятельного управления… Главными причинами кризиса стали резкий рост затрат на энергию и материалы, в том числе на чугун и сплавы говорится в публикации

До банкротства компания Silbitz Group пыталась найти дополнительное финансирование, но потерпела неудачу. Теперь объединению предстоит пройти реструктуризацию.

До ее завершения Silbitz Group продолжит работу, а сотрудники будут получать зарплаты. Временным управляющим, контролирующим процедуру банкротства, назначен Андре Ромбах.

В сентябре после 130 лет работы о банкротстве объявил старейший в Германии производитель автомобильных компонентов Prinz & Co. Stahlrohre. Причиной разорения главного производителя автокомпонентов в ФРГ стал рост цен на сырье и энергоносители.