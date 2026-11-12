BMW и Skoda ограничат производство из-за перебоев с поставками с Украины Handelsblatt: BMW и Skoda ограничат производство из-за перебоев с поставками

Москва12 ноя Вести.Автомобильные производители BMW и Skoda вынуждены пересмотреть график работы на своих заводах. Причиной стали перебои с поставками кабельных жгутов с Украины, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах.

По данным издания, речь идет о поставках комплектующих с украинских заводов германской Kromberg & Schubert. Проблемы возникли после того, как производственная инфраструктура компании, в том числе в Житомире и Луцке, откуда поставлялись детали, была повреждена.

BMW отменила смены в Регенсбурге, Лейпциге и Оксфорде. В дочерней компании Volkswagen Skoda отсутствие жгутов проводов в течение нескольких недель мешало производству электрических моделей Enyaq и Elroq говорится в публикации

Газета уточнила, что другие немецкие автопроизводители – Mercedes, Audi и Porsche – пока не ограничивали работу своих заводов.