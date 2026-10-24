Девять мировых автоконцернов продолжают зарабатывать в России Rusprofile: девять автоконцернов сохранили юрлица и продолжают зарабатывать в РФ

Москва24 окт Вести.Минимум девять мировых автоконцернов, объявивших в 2022 году о своем уходе с российского рынка, сохранили в России свои дочерние компании. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы Rusprofile, сообщает РИА Новости.

Сохраненные в РФ юридические лица не только работают, оформляют товарные знаки, но и получают доход. Среди тех, кто сохраняет возможность вернуться на рынок России, концерн Stellantis, Toyota, Honda, Suzuki, Subaru и Mitsubishi Motors. Toyota, например, наладила параллельный ввоз своих машин через дочернюю структуру. Часть ввезенных в РФ автомобилей выпущена в Японии, другие — на китайском предприятии GAC Toyota в Гуанчжоу. По параллельным схемам зарабатывает и Suzuki.

Уход иностранных автобрендов из России оказался неоднородным явлением констатируют специалисты авторынка

Речь идет о десятках миллиардов рублей. Выручку порядка 6,5 миллиарда рублей в 2025 году получили первые две из трех структур BMW – "БМВ Русланд Трейдинг", "БМВ Лизинг" и "БМВ Банк". Hyundai и Kia сохранили в РФ "Хендэ Трак энд Бас Рус", "Хендэ Кэпитал Сервисез" и "Киа Россия и СНГ". Их общая выручка в прошлом году была примерно 4,2 миллиарда рублей.

Германский Volkswagen продал основной бизнес в России, но входящая в группу VW Porsche оставила на российской земле "Порше Руссланд", "Порше Центр Москва" и "Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд", заработавшие не менее 1,2 миллиарда рублей.

А вот предприятия Volvo Group, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Renault, Nissan перешли к российским владельцам, поэтому продолжением работы прежних иностранных собственников деятельность этих структур назвать уже нельзя.