Москва19 окт Вести.Минимум 9 ушедших из России иностранных автомобильных концернов сохранили в стране дочерние компании, которые все еще получают выручку, говорится в исследовании компании Rusprofile, которое есть у РИА Новости.

Отмечается, что в 2022 году иностранные автокомпании по-разному распорядились бизнесом в России​​​. Часть концернов предпочла сохранить дочерние структуры, юридические лица и дистрибьюторские сети.

Одни продали активы местным инвесторам без права обратного выкупа. Российские "дочки" других концернов ликвидируются или проходят процедуру банкротства. Часть производителей сохранили российские юрлица, поддерживают их работу, регистрируют товарные знаки и рассчитывают вернуться на рынок говорится в сообщении

Так, немецкая марка BMW сохранила юридическое лицо в России. Поставки новых автомобилей не осуществляются, однако клиенты продолжают получать запчасти, а также весь комплекс услуг по обслуживанию машин, выпущенных для российского рынка.

Немецкий концерн Volkswagen после продажи основного бизнеса сохранил за собой структуры марки Porsche — "Порше Руссланд", "Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд" и "Порше Центр Москва", которые принесли около 1,2 млрд рублей выручки за 2025 год.

Кроме того, в России по-прежнему представлены Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki.

А такие автомобильные бренды, как Nissan, Mercedes-Benz и Ford, передали свои российские заводы и активы местным собственникам и полностью прекратили прямое присутствие на рынке.