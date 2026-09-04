Кобяков: более 300 американских компаний остаются в РФ

Кобяков назвал число американских компаний, работающих на российском рынке Кобяков: более 300 американских компаний остаются в РФ

Москва4 сен Вести.Более 300 американских компаний продолжают работать в России. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что американские компании остались на российском рынке, несмотря на запрет из Вашингтона.

Американских компаний на нашем рынке осталось более 300 сказал Кобяков

По его словам, западные инвесторы не переставали взаимодействовать с РФ.

Депутат Госдумы Александр Толмачев ранее отметил, что американским брендам сложно найти замену российскому рынку. Он добавил, что некоторые компании потеряли "от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов", покинув отечественный рынок.