Глава УВЗ: "Уралвагонзавод" сохранил прежние рынки сбыта, несмотря на санкции "Уралвагонзавод" развивает контакты с зарубежными партнерами

Москва11 окт Вести.Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) сохранил прежние рынки сбыта, несмотря на санкции Запада против России. Об этом сообщил генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов, передает ТАСС. По его словам, предприятие продолжает развивать контакты с зарубежными партнерами.

Несмотря на санкционное давление, концерн "Уралвагонзавод" имеет активные контакты с иностранными заказчиками. Работа по улучшению послепродажного обслуживания ведется постоянно отметил Потапов

Он добавил, что УВЗ усиливает позиции на международных рынках. Так, в 2025 году в Абу-Даби на выставке концерн представил экспортный вариант танка Т-90МС.

Гендиректор подчеркнул, что УВЗ находится в поиске новых партнеров, сейчас формируются предложения по запросам.

"Уралвагонзавод" – российская машиностроительная корпорация, которая занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин и железнодорожных вагонов.

11 октября завод отмечает 90 лет со дня основания. Всего за свою историю УВЗ выпустил более 1 миллиона единиц подвижного состава и свыше 100 тысяч боевых машин.