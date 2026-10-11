Танк "Армата" доработают с учетом опыта специальной военной операции Глава "Уралвагонзавода": танк "Армата" доработают с учетом опыта СВО

Москва11 окт Вести.Танк "Армата" будут дорабатывать с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам заявил генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

Он также отметил, что техника пройдет поэтапную войсковую эксплуатацию.

Изделия "Армата", как и другие наши танки, дорабатываются с учетом опыта СВО приводит слова Потапова РИА Новости

По его словам, для танка уже создан боекомплект с различными типами снарядов.

Потапов также добавил, что "Уралвагонзавод" продолжит модернизировать боевую машину поддержки танков "Спиридон". В его случае тоже планируют опираться на опыт СВО, добавил генеральный директор концерна.

Ранее президенту России Владимиру Путину на Чебаркульском полигоне в Челябинской области продемонстрировали новейшие боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72Б3М.

11 октября исполнилось 90 лет со дня основания "Уралвагонзавода". Всего за свою историю предприятие выпустило более 1 250 000 единиц подвижного состава, из них 60 тысяч инновационных вагонов, и свыше 100 тысяч боевых машин, что является абсолютным рекордом в мировом танкостроении.