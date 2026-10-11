Москва11 октВести.Бронетехника западного производства, переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ), не подходит для ведения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал директор "Уралвагонзавода" (УВЗ) Александр Потапов накануне 90-летия концерна.
По его словам, следует учитывать, что удельное давление у западных танков гораздо выше, и на временно оккупированной ВСУ территории Донецкой Народной Республики (ДНР), с ее географическим рельефом и особенностями почвы, "им делать нечего".
Представьте: у нас были и Leopard, и Abrams. Сколько они будут восстанавливаться и в каких условиях? Потом эвакуация … Одно дело тащить 50–52 тонны, а другое – 60+цитирует Потапова ТАСС
Директор УВЗ также отметил, что специалисты "Уралвагонзавода" смогли в кратчайшие сроки организовать восстановление боевой техники прямо в полевых условиях.
Потапов также рассказал о попытках зарубежных спецслужб внести раскол в коллектив концерна "Уралвагонзавод".