Глава УВЗ: полученная ВСУ от Запада бронетехника непригодна к боям в зоне СВО Глава УВЗ: поставляемая ВСУ западная бронетехника непригодна в зоне СВО

Москва11 окт Вести.Бронетехника западного производства, переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ), не подходит для ведения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал директор "Уралвагонзавода" (УВЗ) Александр Потапов накануне 90-летия концерна.

По его словам, следует учитывать, что удельное давление у западных танков гораздо выше, и на временно оккупированной ВСУ территории Донецкой Народной Республики (ДНР), с ее географическим рельефом и особенностями почвы, "им делать нечего".

Представьте: у нас были и Leopard, и Abrams. Сколько они будут восстанавливаться и в каких условиях? Потом эвакуация … Одно дело тащить 50–52 тонны, а другое – 60+ цитирует Потапова ТАСС

Директор УВЗ также отметил, что специалисты "Уралвагонзавода" смогли в кратчайшие сроки организовать восстановление боевой техники прямо в полевых условиях.

Потапов также рассказал о попытках зарубежных спецслужб внести раскол в коллектив концерна "Уралвагонзавод".