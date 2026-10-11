Москва11 окт Вести.Иностранные разведки пытаются внести раскол в коллектив концерна "Уралвагонзавод". Об этом, по сообщению ТАСС, рассказал журналистам генеральный директор корпорации Александр Потапов в преддверии 90-летия предприятия.

Иностранные разведки работают многопланово: пытаются внести раскол в коллектив, создать фейковые истории, посеять смуту подчеркнул Потапов

Он отметил, что специалисты концерна внимательно изучают все новости вокруг выпускаемой бронетехники, а вся негативная информация перепроверяется с институтами Минобороны РФ и экипажами, которые используют технику.

Ранее на "Уралвагонзаводе" отметили живучесть российских танков - они способны сохранять боеспособность даже после шести прямых попаданий.