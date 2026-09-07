Механик-водитель "Урагана" ВС РФ рассказал, какой позывной у его РСЗО Механик-водитель "Урагана" группировки "Восток": РСЗО знает свою работу

Москва7 сен Вести.Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" ВС РФ пребывает всегда в движении. За день меняет несколько позиций, во время маневра она уничтожает цели, которые мешают продвигаться российским штурмовым подразделениям. Об этом заявил ИС "Вести" механик-водитель группировки войск "Восток" с позывным Клен.

Главное, чтобы машина в ходе движения нас не подвела. Она знает свою работу, она верит тоже в нас. Каждый в нее вкладывает душу, каждый с ней разговаривает. У нее позывной - Лайбочка сказал Клен

Украинские военные постоянно следят за российскими расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган". Чтобы обезопасить себя, военные 200-й артиллерийской бригады группировки войск "Восток" дежурят в глубоких капонирах, скрытых рельефом местности, добавил Клен.