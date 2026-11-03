Москва3 ноя Вести.Многие российские оружейные компании подвергаются давлению – украинцы постоянно пытаются писать доносы от лица сотрудников, чтобы на предприятиях проводились проверки, а руководству и работникам угрожают. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает информационная служба "Вести".

По словам Соловьёва, такого давления не испытывает ни один другой бизнес.

Хохлы постоянно пишут подметные письма под видом сотрудников, требуя бесконечных проверок от трудовых инспекций до налоговой. При этом наши законы построены таким образом, что приходят проверяющие, все понимают, но все равно говорят: "Ребята, извините, мы должны". То есть таким подметным образом сейчас парализует деятельность очень многих компаний, работающих в интересах обороны. Угрожают руководству компании, угрожают сотрудникам заявил Соловьёв

Ранее военнослужащий Росгвардии показал Владимиру Соловьёву, как выглядит российская полуавтоматическая турель с интегрированным искусственным интеллектом "Калитка", и рассказал, что ИИ просчитывает погрешность наведения, позволяя поражать цель за 10 выстрелов.