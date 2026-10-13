Москва13 окт Вести.Против России ведется гибридная война, и гражданам необходимо проявлять осторожность, чтобы не дать вовлечь себя в антироссийскую деятельность. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Юрист прокомментировал использование украинскими мошенниками в пропагандистских целях смонтированных видео с высказываниями родных российских военных - участников специальной военной операции.

У нас сегодня есть два фронта. Один — это где наши ребята воюют на переднем крае, а второй — это фронт идеологический, и этот фронт проходит как раз по нашим тылам. И здесь мы понимаем, что гибридная война, которая разворачивается в наших городах, селах, где задействованы и члены семей участников СВО, и все причастные к этому вопросу, заинтересовавшиеся этим вопросом - конечно, они находятся в прицеле внимания украинской вражеской идеологической машины. Поэтому целенаправленно ведется поиск людей, которые либо чем-то недовольны, какими-то выплатами, либо недовольны скоростью решения их вопросов. И любая такая информация потом искажается, монтируется и попадает в украинские паблики для того, чтобы показать, как "все плохо" в Российской Федерации… Нужно быть готовым, что, включаясь в определенные дискуссии сегодня, можно стать вовлеченным в антироссийскую деятельность подчеркнул Соловьев

Целью таких действий, по его словам, всегда является дискредитация России.

Люди, которые на это покупаются - это может быть сделано в результате мошенничества, из ложного понимания справедливости, из какой-то трудной жизненной ситуации, из того, что где-то психологически может быть сложно, какой-то вопрос не решен. И, естественно, в такой ситуации даже изложение объективной действительности может быть украинской стороной смонтировано так - переставлены фразы, смещены акценты, дан определенный комментарий - и сделано это именно так, чтобы дискредитировать российские Вооруженные силы, российскую систему социального обеспечения, вообще Российскую Федерацию в целом, потому что именно такая цель и ставится сказал Соловьев

Юрист также напомнил о существовании в российском законодательстве нормы о добровольном отказе от доведения преступления до конца.

Надо понимать, что есть определенные составы и в Административном кодексе, и в Уголовном кодексе, которые касаются дискредитации наших Вооруженных сил. Это приобретает особенную общественную опасность в период проведения специальной военной операции. Мы все прекрасно это понимаем, но, тем не менее, помним о том, что у нас есть нормы о добровольном отказе от совершения преступления. Да, человек освобождается от уголовной ответственности, если он свой замысел не довел до конца, в том числе, если он на определенном моменте подал соответствующее заявление в правоохранительные органы, удалил соответствующий контент, который он отправил, отказался от совершения преступления или сразу после совершения предпринял все меры для того, чтобы загладить причиненный ущерб. Также сообщил в органы, записал опровержение, сработал на опережение - вот это очень важно подчеркнул Соловьев

Тем временем руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью ИС "Вести" указал на несостыковки украинской пропаганды против России.