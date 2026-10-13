Москва13 окт Вести.СМИ-иноагенты в репортажах про Краматорск допускают много ляпов и несостыковок, внимательный человек заметит их сразу. На это обратил внимание в беседе с ИС "Вести" руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Он прокомментировал сюжет телеканала "Настоящее время" (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) об обстановке в Краматорске. Журналисты СМИ пообщались исключительно с одной парой и построили весь репортаж на этом общении.

На самом деле, попытка пропагандистская неплохая, но ляпов очень много и вопросов очень много. Во-первых, почему героиня все-таки всего сюжета одна? Вот эта Инна. В начале сюжета честно признаются, что снимали ее четыре месяца назад. То есть, судя по всему, это такой штатный рассказчик из Краматорска, который привлекается для съемок тех или иных сюжетов. Далее она показывает центр города и сокрушается, что недвижимость пустует, но при этом вся эта коммерческая недвижимость целая. То есть все-таки не такие варвары русские, наверное, КАБами (Корректируемые авиационные бомбы. – Прим.ред.) все-таки бьют не по гражданским объектам отметил Кнырик

По словам эксперта, создание негативного образа России в материале СМИ-иноагента не удалось.

Те, кто внимательно посмотрел сюжет, кто обратил внимание на детали, я думаю, что тоже у них остались вопросы: как так получается, что рассказывая о том, что дроны летят 24/7, русские используют всевозможные виды дронов, при этом и корреспондент, и главная героиня вполне себе спокойно гуляют и о чем-то там рассуждают. То есть, наверное, не везде летят дроны? Наверное, там, где гражданские объекты, туда дроны не летят, поэтому они так спокойно перемещаются добавил Кнырик

Кроме того, он отметил, что главная героиня сюжета уже неоднократно появлялась на телевидении.

Весь сюжет построен на одной семье, на одной героине, которая неоднократно в подобных сюжетах уже снималась, и, соответственно, видимо, других желающих говорить что-то плохое о России попросту не нашлось… То есть, судя по всему, это такой штатный рассказчик из Краматорска, который как бы там привлекается для съемок тех или иных сюжетов заключил эксперт

Ранее похожая ситуация возникла с населенным пунктом Алешки Херсонской области. Эксперт Роман Ромачев рассказал ИС "Вести", что киевский режим подкупает блогеров, чтобы те освещали проукраинскую позицию, связанную с гуманитарной обстановкой в населенном пункте.