Москва15 окт Вести.Украинские СМИ и журналисты-иноагенты в пропагандистских материалах про Краматорск, сами того не понимая, показывают успех Вооруженных сил России. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

По его словам, украинские боевики показывают пролеты российских FPV-дронов, которые ВС РФ используют для поражения военных целей.

Это же самое прекрасное признание как раз-таки украинских военных: они говорят, что залетают в Краматорск FPV-дроны… с оптическим наведением, ведут разведку и поражают технику (автомобили, колесную технику и так далее). То есть они сами в этом признаются. Все прекрасно знают, что российские военные, используя оптические системы наведения, разведки, наблюдения и так далее, не будут тратить боеприпасы на поражение, на уничтожение гражданских объектов типа жилых домов и так далее. Если происходит применение боеприпасов… и сами украинцы это подтверждают, происходит применение по технике, накапливающейся там под укрытием деревьев, во дворах строений сказал Казанин

Он отметил, что ВС РФ используют FPV-дроны для обнаружений позиций ВСУ со средствами радиоэлектронной борьбы, ПВО, ретрансляторов.

То есть все то, что можно обнаружить либо оптически, либо…, так скажем, в радиолектромагнитном спектре. Такие цели, конечно же, уничтожаются адресно, избыточного разрушений для нас не нужно наносить – там по жилым домам. В целом они сами все показали. И свои ляпы, и нашу результативность сами же и рассказали отметил Казанин

Ранее эксперт Константин Кнырик обратил внимание, что СМИ-иноагенты в репортажах про Краматорск допускают много ляпов и несостыковок. Для внимательного человека, как подчеркнул Кнырик, они не останутся незамеченными.