"Шевельните поршнями": Сладков об участии бизнеса в защите от БПЛА Сладков заявил о необходимости участия бизнеса в защите своих объектов от атак

Москва18 окт Вести.Бизнес должен участвовать в защите своих объектов от атак украинских беспилотников. Это отметил в комментарии для "Соловьёв Live" военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, сообщает ИС "Вести".

Военкор при этом отметил большую роль бизнеса в жизни страны.

Бизнес — это основа формирования бюджета, никто не говорит, тут камень не кинуть. Они и социально ответственные, и фронту много помогают, это реально есть. Но если вот такая опасность возникла - что ж не защищаемся? Поэтому я не ругаю бизнес в плане его философии существования. Бизнес - молодцы, молодцы. Они социально ответственные люди, реально - и бизнесмены большие, и все. Но если здесь [необходима защита объектов] - ну, шевельни ты немножко поршнями призвал Сладков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки украинских военных атаковать беспилотниками регионы России последними проявлениями агонии киевского режима.