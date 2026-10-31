Москва31 окт Вести.Новейшая система радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант" способна ухудшить связь ВСУ. Об этом ИС "Вести" заявил военный обозреватель Денис Селезнев.

Это очень сложная система, дорогая, передовая. Поэтому сейчас она используется на самых важных направлениях, но постепенно становится все более массовой. Ее принцип именно не погасить сигнал, создав там поле помех, а именно подменить. Это более энергоэффективно и менее заметно для противника. И, учитывая то, что система РЭБ является одной из важных целей, и по ним постоянно пытаются наносить удары, то здесь ее сложнее обнаружить