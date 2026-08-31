Москва31 авг Вести.Применение новейшей российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волна-Купол-Гарант" вызывает тревогу у Украины. Об этом в беседе с информационной службой "Вести" заявил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, разработка призвана затруднить удары Вооруженных сил Украины по территории России посредством подавления спутниковой сети Starlink, на которой работают украинские беспилотники.

Наша вот эта новая разработка…, как это заявлено, поступила в серийное производство. Она позволит защищать наиболее важные объекты, то есть прикрывать их таким образом… Главная задача — именно лишить возможности противника наводить вот эти дроны, которые они наводят с помощью Starlink, на какие-то вот ключевые самые важные объекты… С помощью этого они будут лишаться интернета, приближаясь к этому объекту, соответственно, весь смысл использования Starlink теряется сказал Лямин

По мнению военного эксперта, новая система РЭБ позволит России улучшить обороны ключевых объектов на территории страны.

Это может улучшить оборону наших объектов, которые будут прикрываться такими комплексами. Собственно, там уже некоторые из них прикрываются, они комплексно поступают войска, и это, я понимаю, противника очень сильно, так сказать, тревожит. Это то, что может серьезно затруднить им поражение целей, которых они хотят добиться. Данный комплекс украинскую сторону очень сильно тревожит добавил он

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что новая система радиоэлектронной борьбы позволила улучшить ситуацию с логистикой в Крыму. По его словам, отечественная разработка оказывает эффективное воздействие на спутниковую систему Starlink.