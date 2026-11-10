Москва10 ноя Вести.Российский комплекс радиоэлектронного подавления "Волна купол гарант", способный противодействовать американской системе спутниковой связи Starlink, обеспечит защиту важных российских объектов, сообщает ТАСС.

Испытания комплекса "Волна купол гарант" завершены в начале 2026 года, российские предприятия начали массовое производство этих комплексов.

Их производимый объем, скорость производства и количество на данный момент, конечно же, далеки до необходимого. То есть "Волной куполом гарантом" пока закрыто не все. Но есть план развертывания. В скором времени все значимые объекты, которые являются целями для Украины в приграничных районах, на территории Новороссии, Шахт, Ростова, Кубани, Белгородской и Курской областей уже будут закрыты комплексами "Волна купол гарант" приводит ТАСС слова источника

Противник использует взломанные терминалы Starlink, которые работают над Россией и позволяют управлять дронами, диверсионными группами, безэкипажными катерами для ударов по инфраструктуре и гражданам России.

Это недопустимо. Поэтому Россия всегда оставляла и оставляет за собой право вмешиваться в работу спутниковой системы Starlink для обеспечения безопасности своих граждан. Для этого сбивать спутник не обязательно. Достаточно мощным электромагнитным импульсом подсвечивать ему приемные антенны и выводить из строя устройство, с помощью которого спутник взаимодействует с терминалами на Земле пояснил источник

Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что Илон Маск, основавший компанию SpaceX, знает о том, что в России существует комплекс "Волна купол гарант", а также о возможностях комплекса нарушать работу спутниковой сети Starlink.