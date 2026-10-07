В РФ создается система РЭБ "Ястреб-С" для борьбы с дронами со Starlink

Российский "Ястреб" будет противостоять дронам со Starlink В РФ создается система РЭБ "Ястреб-С" для борьбы с дронами со Starlink

Москва7 окт Вести.В России почти готов к отправке в войска уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы "Ястреб-С", который предназначен для противодействия БПЛА разных систем оборудованных терминалами Starlink. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий.

"Ястреб" сможет лишать дроны со Starlink видеосвязи с оператором и возможности корректировки полета в конце маршрута. Помехи при этом будут создаваться на выбранных частотах с возможностью регулировки их мощности рассчитывают разработчики

Специалисты отмечают, что подавление Starlink с земли – это сложная техническая задача, поскольку используется направленный канал между терминалом и спутником.

Испытания "Ястреба" находятся на завершающей стадии. Комплекс рассчитывают передать в войска в ноябре 2026 года.

Ранее разработчик спутников, лауреат Госпремии, доктор технических наук Александр Никитин рассказал о российской спутниковой системе "Рассвет", которая превосходит Starlink Илона Маска.