Москва22 ноя Вести.Запад не готовит вооруженные силы Украины к проведению наступательных операций. Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в интервью Владимиру Соловьёву, сообщает ИС "Вести".

Великобритания обещала поставить Украине тысячу зенитных ракет ближнего радиуса действия и две РЛС обнаружения. Германия тоже одну РЛС обнаружение и ракеты для комплекса Patriot … Бельгия обещала до конца года поставить 10 F-16 … Речь идет, в основном, о средствах противовоздушной обороны, противоракетной обороны … Это в основном снаряды для авиационных пушек, это переносные зенитные ракетные комплексы, это дроны-перехватчики, но никаких серьезных систем, типа Patriot … в этих обещаниях нет сказал эксперт

Бужинский добавил, что Украине также обещали дальнобойное вооружение для ударов по российскому тылу.

Германия обещает поставить дальнобойные дроны … Чего нет в этом списке? Нет танков, боевых бронированных машин, артиллерии. То есть о чем это говорит, что Запад не готовит украинские вооруженные силы к проведению каких-то наступательных операций. Речь идет о том, держать линию, закрывать небо и, возможно, наносить удары по российскому тылу сказал эксперт

Ранее основатель оборонной компании Anduril Палмер Лаки заявил, что американские власти не предоставили Украине доступ к военной спутниковой системе Starshield, поскольку опасаются ее уничтожения.