Москва15 авг Вести.Новые бронеавтомобили "Десна", которыми украинское командование хочет оснастить ВСУ, не обеспечат бойцам надежной защиты от оружия серьезней стрелкового. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он добавил, что такая бронемашина, как "Десна", вряд ли сможет долго прослужить в боевых условиях.

Данный автомобиль обладает лишь устойчивостью к воздействию стрелкового оружия. Даже FPV-дрон, по большому счету, прошьет насквозь это изделие, уничтожив весь экипаж. Поэтому говорить о каком-то очень серьезном прорыве технологическом, а особенно о потенциале, допустим, экспортных поставок подобных изделий, не приходится. Да, это конструктор - это попытка сделать из определенного набора комплектующих и агрегатов нечто годное к боевой эксплуатации, но, как мы видим, не очень продолжительное заявил Степанов

Генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев озвучил мнение, что производство автомобиля "Десна" невозможно без западной помощи и является попыткой создать картинку несуществующей промышленности на Украине.

Конечно же, это попытка отбелить [главу киевского режима Владимира] Зеленского, показать, что вот он какой белый рыцарь, он спасает Украину. Он развернул производство, хотя на самом деле сейчас фактически любое производство на Украине возможно лишь только отверточное заявил Ромачев

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как на Украине пытаются спрятать военные производства. Основным методом является расположение их на гражданских объектах.