Москва3 окт Вести.Беспилотный танк из состава тяжелого штурмового роботизированного комплекса (ТШРК) "Штурм" получил систему панорамного обзора, состоящую из ряда камер на крыше башни. Об этом пишет "Российская газета".

Уточняется, что машина также получила дополнительную защиту автомата заряжания в виде специальной капсулы, которая снижает уязвимость боекомплекта.

Танк построен на шасси Т-72. Машина получила оригинальную башню с укороченным орудием и бульдозерный отвал, а защищенность танка обеспечивает динамическая защита в навесных контейнерах.

2 октября на презентацию безэкипажного танка на Чебаркульском полигоне в Челябинской области приехал президент России Владимир Путин. Показ состоялся в рамках активной фазы стратегических командно-штабных учений "Центр-2026".