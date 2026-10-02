Путину показали безэкипажные танки во время командно-штабных учений "Центр-2026"

Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72 Путину показали безэкипажные танки во время командно-штабных учений "Центр-2026"

Москва2 окт Вести.Президенту России Владимиру Путину на Чебаркульском полигоне в Челябинской области продемонстрировали новейшие боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72Б3М, сообщили в Минобороны РФ.

Показ состоялся в рамках активной фазы стратегических командно-штабных учений "Центр-2026".

Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции прокомментировал российский лидер

На Чебаркульском полигоне одновременно сошлись более шести тысяч военнослужащих и 600 единиц военной техники - от роботизированных комплексов и беспилотников до танков и самолетов. И это демонстрация на ограниченном пространстве безграничных возможностей современной российской армии и союзников.

Представлялась техника, которая оснащена необитаемыми боевыми отделениями и представлена в двух модификациях - с боевым модулем танкового типа и с модулем типа БМПТ (боевой машины поддержки танков).

Роботизированные танки были задействованы на основном этапе маневров, где выполняли задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений.

Помимо безэкипажных танков, главе государства на выставке вооружений представили обновленные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5", оснащенные реактивными двигателями.

Ранее сообщалось, что танки "Армата" и "Прорыв" поразили противника на учениях "Центр-2026".