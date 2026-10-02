Mash: на бывшей фабрике Порошенко в Липецке будут выпускать детокс-добавки

Стало известно, что будут выпускать на бывшей фабрике Порошенко в Липецке Mash: на бывшей фабрике Порошенко в Липецке будут выпускать детокс-добавки

Москва2 окт Вести.Бывшую конфетную фабрику "Рошен" экс-президента Украины Петра Порошенко в Липецке переоборудуют под производство яблочного пектина, пишет Mash.

По сведениям издания, местное Агентство инвестиционного развития определило новое назначение комплекса, изъятого у Порошенко в 2024 году в пользу государства.

На бывшей конфетной фабрике "Рошен" Петра Порошенко в Липецке будут выпускать сырье для похудательных и детокс-добавок говорится в публикации

Отмечается, что на перезапуск производства потребуется как минимум 1,5 млрд рублей, поскольку помещения нуждаются в реконструкции, а оборудование необходимо закупать практически с нуля.

Сейчас бывшая фабрика экс-президента Украины больше похожа на "заброшку": технику вывезли, территория не охраняется, а внутри ночуют бездомные.