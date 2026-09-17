Обломки БПЛА рухнули недалеко от жилых домов в Ельце, людей эвакуируют В Ельце жителей домов эвакуируют из-за неразорвавшейся боевой части БПЛА

Москва17 сен Вести.Обломки украинского беспилотника упали на территории бывшей нефтебазы в Ельце Липецкой области. Жителей близлежащих домов эвакуируют, территория оцеплена. Об этом сообщил глава города Вячеслав Жабин.

При обследовании специалисты обнаружили неразорвавшуюся боевую часть. Территория оцеплена полицией. Для безопасности жителей близлежащих домов проводится эвакуация написал Жабин в мессенджере МАХ

Он добавил, что обезвреживание и работа взрывотехников запланированы на утро 18 сентября, пятницы. После гражданам разрешат вернуться в свои дома. Пока часть из них может быть размещена в ПВР на базе гимназии №97, кто-то принял решение остановиться у знакомых.