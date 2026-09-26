Ушедшая из России Hyundai зарегистрировала в Роспатенте 10 новых товарных знаков Hyundai зарегистрировала в Роспатенте десять новых товарных знаков

Москва26 сен Вести.Десять новых товарных знаков зарегистрировала в России южнокорейская компания Hyundai, покинувшая российский рынок в 2022 году. Три товарных знака относятся к премиальному бренду Genesis.

Они относятся к различным классам международной классификации товаров и услуг, отмечает ТАСС. В частности, с зарегистрированными в Роспатенте брендами можно предоставлять цифровые изображения, производить и продавать подушки и даже грабли для гольф-полей. Срок регистрации всех знаков товарной защиты продлен до 2034-2035 годов.

Также регистрацию прошли шесть товарных знаков с логотипом Hyundai и один знак Trago Xcient сообщает агентство

В Сеуле ранее уточнили, что по состоянию на август 2026 года в России было зарегистрировано 11 товарных знаков, принадлежащих автоконцерну Hyundai ("Хендэ"). А в 2025 году была продлена товарная защита на 36 брендов компании.