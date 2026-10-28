Москва28 окт Вести.Госдолг Германии достиг рекордной для страны отметки в 2,819 триллиона евро. Одновременно с этим в ФРГ наблюдается резкий рост банкротств юридических лиц и безработицы.

Каждые 20 минут в Германии закрывается одна компания. В период с 24 по 28 октября стали банкротами 357 предприятий. С начала текущего года число банкротств юрлиц составило 21 303 случая, сообщает газета Bild со ссылкой на данные прогностического макроэкономического счетчика Pleite-Uhr ("Счетчик банкротств").

Кроме того, ухудшается ситуация с занятостью населения. С начала года зарегистрированы 5,9 миллиона заявлений о потере работы.

В последние годы ФРГ переживает затяжной экономический кризис. Он был вызван пандемией COVID-19 и усилился в результате прекращения поставок российского газа.

Ранее сообщалось, что совокупный госдолг США обновил антирекорд, достигнув 40,528 триллиона долларов. За последние 10 лет он вырос более чем вдвое.