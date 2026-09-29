Le Monde: госдолг Франции достиг рекордных значений за последние 80 лет Le Monde: госдолг Франции приблизился к 120% ВВП страны

Москва29 сен Вести.Госдолг Франции по итогам второго квартала 2026 года приблизился к 3,6 трлн евро, составив таким образом 119% ВВП страны, сообщила газета Le Monde, приведя данные Национального института статистики и экономических исследований Франции.

Текущий показатель госдолга стал максимальным во Франции с 1946 года. Тогда страна восстанавливалась после Второй мировой войны, расходы на которую привели к росту государственного долга более чем до 300% ВВП.

После этого пик госдолга фиксировался в первом квартале 2021 года во время пандемии коронавируса. Тогда его показатель составлял 117,8% ВВП страны.

По прогнозам правительства Франции, госдолг страны может вырасти до 119,3% ВВП уже к концу 2026 года, а в 2027-м - до 121,7% ВВП.

В июле сразу в 16 странах ЕС по итогам первого квартала госдолг превысил все предыдущие исторические показатели. Лидером в этом списке стала Франция, следом за ней расположилась Италия, а замыкала тройку Германия.