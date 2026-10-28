Москва28 окт Вести.Совокупный государственный долг США достиг 40,528 триллиона долларов, следует из данных на сайте Министерства финансов страны.

Отметку в 40 триллионов долларов этот показатель преодолел 18 августа 2026 года. За два месяца долг Соединенных Штатов сначала увеличился на 1%, а затем вырос еще на 500 миллиардов долларов.

Десять лет назад, в эти же дни 2016 года, уровень американских долговых обязательств составлял примерно 19,8 триллиона долларов. Таким образом, за десятилетие он более чем удвоился.

На этом фоне доля американцев во внешнем долге страны в пересчете на домохозяйство и на каждого гражданина также выросла до рекордных значений.