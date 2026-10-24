Доля американцев в объеме внешнего долга превысила $100 тысяч на человека

Каждый американец должен более $100 тысяч в пересчете из объема госдолга Доля американцев в объеме внешнего долга превысила $100 тысяч на человека

Москва24 окт Вести.Доля американцев во внешнем долге страны в пересчете на домохозяйство и на каждого гражданина выросла до рекордных отметок.

Такой вывод сделало РИА Новости по результатам изучения аналитических данных.

Объем государственного долга США в середине августа превысил отметку в $40 триллионов. По данным аналитиков, это более чем 127% ВВП страны.

Если разделить эту сумму на все американские домохозяйства, которых насчитывается в стране 134,8 млн, получится, что каждое из них задолжало порядка $300 тысяч. В пересчете на человека уровень обязательств каждого гражданина составит около $120 тысяч (численность населения США – 341,8 млн).

Государственный долг – это общая сумма заимствований государства, предназначенная для покрытия дефицита бюджета. Это важный макроэкономический показатель, который отражает уровень задолженности страны перед разными кредиторами. Госдолг США уже свыше ста лет является самым большим в мире.

Ранее СМИ раскрыли размер госдолга Латвии в расчете на одного человека.