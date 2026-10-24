TVNET: размер госдолга Латвии достиг 11,7 тысячи евро на одного жителя

СМИ раскрыли размер госдолга Латвии в расчете на одного человека TVNET: размер госдолга Латвии достиг 11,7 тысячи евро на одного жителя

Москва24 окт Вести.Государственный долг на душу населения в Латвии составляет 11,7 тысячи евро. Соответствующие данные опубликовал местный новостной портал TVNET.

Согласно отчету Совета по фискальной дисциплине, к концу второго квартала 2026 года совокупный госдолг республики в расчете на одного жителя составил 11,7 тысячи евро.

В публикации также приведены сравнительные данные по европейским странам. Наибольший размер долга сектора госуправления на душу населения зафиксирован в Бельгии — 60,1 тысячи евро. Наименьший показатель — в Болгарии, где он равен 5,5 тысячи евро.

По информации министерства финансов Латвии, долг сектора госуправления страны увеличился на 0,9 процентного пункта относительно второго квартала 2025 года и достиг 48% от ВВП.

К 2027 году долг может достичь 47,9% от внутреннего валового продукта, в 2028 году — 51,8%, а в 2029 году — 52,8%.

Согласно данным портала, среди европейских государств самый высокий долг по отношению к ВВП у Греции (140,8%), самый низкий — у Эстонии (26,1%).

В июне 2026 года премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявлял о намерении разорвать торговые связи с Россией, но говорил о необходимости предусмотреть ряд исключений.