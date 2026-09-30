Iltalehti: госдолг Финляндии за пять лет вырос с 75% до 90,3% ВВП

Госдолг Финляндии за пять лет вырос с 75% до 90,3% ВВП Iltalehti: госдолг Финляндии за пять лет вырос с 75% до 90,3% ВВП

Москва30 сен Вести.Госдолг Финляндии установил "позорный рекорд", достигнув 90,3% от внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом пишет местная газета Iltalehti со ссылкой на главного актуария Статистического управления Финляндии Ханны Бьёрклунд.

Соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту достигло рекордного уровня, превысив 90% сказала она

Отмечается, что рост был стремительным. За год госдолг вырос на 13,6 млрд евро. Еще пять лет назад этот показатель составлял 75% ВВП.

По словам специалиста, в 2026 году коэффициент задолженности Финляндии впервые превысил средний показатель по еврозоне.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала текущего года государственный долг сразу в 16 странах Евросоюза (ЕС) превысил все предыдущие исторические показатели.