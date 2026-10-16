Большой внешний долг стран ЕС может привести к кризису евро Минфин Швейцарии: огромный внешний долг ЕС может подорвать евро

Москва16 окт Вести.Большой внешний долг стран Евросоюза (ЕС), особенно Франции, может привести к кризису евро, заявила глава Минфина Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в эфире радиостанции SRF.

Из-за глубокой международной взаимосвязанности мы также остаемся уязвимыми, например, в случае возникновения долгового кризиса, вызванного госдолгом крупных стран​​​. В первую очередь я имею в виду США, но также и Европу. Возьмем, к примеру, Францию. Ситуация там может привести к кризису евро. Беспокойство вызывают цены на энергоносители и ухудшающаяся ситуация с энергоснабжением. Все это может привести к замедлению экономического роста отметила Келлер-Зуттер

Газета Monde сообщила, что госдолг Франции вырос к октябрю 2026 года до 119% ВВП страны, что стало самым высоким показателем с 1946 года.

Госдолг Франции составил к концу июля 2026 года 3,596 трлн евро, и он продолжает расти.